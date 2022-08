Salme piirkonna-politseinik Kaidi Kask ⟩ "Me ei saa jätta joobes alaealist tänavale, sest see on ohtlik!"

Kase sõnul on erinevaid juhtumeid olnud just alates selle aasta algusest, sealhulgas nii vandaalitsemisi kui ka olukordi, kus täisealised kallutavad alaealisi alkoholi tarbima ning ka ostavad neile vägijooke. „Ses osas on meil Coopiga väga hea koostöö. Coopil on head valvekaamerad ja oleme saanud tänu sellele alustada mitu menetlust.“