NAUDI, KUNI JAGUB ⟩ Koolialguseks on oodata vaid 15-kraadist päevasooja

Reedel on kõrgrõhkkonna servas nii selget taevast kui pilvi ning öösel tekib ka udu. Kergete hoogsadude võimalus on põhiliselt Eesti idapoolses osas. Puhub mõõdukas idakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 10..15, rannikul kuni 20°C, päeval 20..26°C.