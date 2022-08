Saaremaa vallavalitsuse personalijuht Mai-Liis Niit ütles BNSile, et 1. septembriks ei pruugi uus direktor veel valitud saada, sest 31. augustil võib selguda, et on vaja ka teist vestlusvooru. Kooli direktori väljavalimine jäi personalijuhi sõnul hilja peale seoses puhkustega.