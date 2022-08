Saaremaa Lihatööstus murrab uue lihaveise tootesarjaga müüte

Saaremaa Lihatööstuse müügidirektor Gunnar Siiner ütles, et aasta-aastalt on eestlased hakanud sea- ja linnuliha kõrval sööma üha enam lihaveiseliha. Siinkohal tasub vahet teha veiselihal ja lihaveiselihal. Veiselihana pakutakse peamiselt aastaid lüpsilehmadena peetud loomade suhteliselt vintsket liha. Lihaveiseliha pärineb maksimaalselt 24-kuustelt noorloomadelt, kelle liha on sootuks pehmema tekstuuriga.