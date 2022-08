Ta tõi välja, et koos Saaremaa Kodukandiga on 2009-2011. aastal välja antud ka retseptiraamatut „Meie Memme Sahvririiul“. „Teeme sellest taas traditsiooni, sest uus ongi ju ära unustatud vana!“ nentis Vaha. „Toidufestival ja Sügis on selleks just õige aeg ja seekord kannab konkurss nime „Saare Hoidis 2022“.“