TÄNUAVALDUS ⟩ Herilase sutsakas keelde nõudis arstiabi

Nõu saamiseks helistasin perearsti telefoniliinile 1220 ja rääkisin sellest, mis juhtus. Nõuanded olid asjalikud ja juba teatati, et meie poole sõidab Kuressaarest kiirabi. Otsustasime neile oma autoga vastu sõita. Kohtumine, tervisekontroll ja meditsiinilise abi andmine toimus Lõu teeristil. Kui oldi kindlad, et olukord on kontrolli all, lubati meil taas koju pöörduda.