UUS KOOLIJUHT ⟩ Nooruse kooli direktoriks valiti Marit Tarkin

Marit Tarkini sõnul on ta tänulik usalduse ja võimaluse eest asuda juhtima Nooruse kooli. „Oma unistustes olen pikka aega ehitanud oma kooli – sooja ja toetava sisekliima, koolirõõmu ja õpitahtega õpilastega ning ägedate õpetajatega. Mõnikord on kombeks unistustel täide minna. See, et tunnen koolielu kõiki tasandeid, annab kindlustunde ja tugeva motivatsiooni,“ ütles Tarkin.