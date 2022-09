Rannikul on soojem ⟩ Lähipäevil võib tulla öösiti kuni kolm kraadi külma

Laupäeva öösel on sisemaal on laialdaselt selge ilm. Rannikualadel on pilvisem ja kohati sajab hoovihma. Puhub loode- ja põhjatuul 2-5, põhjarannikul kuni 9 m/s. Õhutemperatuur on sisemaal vahemikus 0 kuni +5 kraadi, maapinnal tuleb kuni -3 kraadi, rannikul on kuni 12 kraadi sooja. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub loodetuul 3-9 m/s. Sooja on 12-16 kraadi.

Pühapäeva öösel on sisemaal valdavalt selge ja kuiv ilm. Põhjarannikul ja saartel on pilvisem ja kohati sajab vihma. Puhub loode- ja põhjatuul 2-7, põhjarannikul puhanguti 12 m/s. Sooja on 2-7 kraadi, maapinnal on temperatuur 0 kraadi ümber, rannikul on sooja kuni 12 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, suurem on tõenäosus Eesti idaosas. Õhtul pilved hõrenevad ja saju võimalus väheneb. Puhub loode- ja põhjatuul 3-9, rannikul puhanguti 12 m/s. Sooja on 10-16 kraadi.