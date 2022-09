RETROGALERII ⟩ Kuressaare Pargi lasteaia 50. sünnipäeva tähistamine 1997. aastal

Pargi lasteaed on tegutsenud järjepidevalt alates 1947. aastast ning on kandnud nimesid Kingissepa Linna I Lasteaed 1947-1963, Kingissepa 1. Lasteaed 1963-1990, Kuressaare 1. Lastepäevakodu 1990-1999 ja Kuressaare 1. Lasteaed alates 1999 -2010. 2011 aastast on nimetuseks Pargi Lasteaed.