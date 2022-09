KÜLLA KÜLLA - sügisene elamusreis külast külla

Toidufestivali vaatest võimaldab “Külla Külla” teha tutvust kohalike maitsete ja traditsioonidega ning pakkuda kohtumis- ja koostegemisrõõmu. Osalejate endi arvamust küsides kuuldub kui ühest suust, et “Külla Külla” on suurepärane viis, kuidas külaseltsi tegevuskohti laiemalt tutvustada.

Harv pole seegi, kus näiteks külamaja on varem küll huvilistele silma jäänud, kuid omal käel pole seda lähemalt uudistama hakatud – nüüd on selleks väga hea võimalus! Mõni arvas, et võib-olla pole nende külast kõik veel kuulnudki ja ette saab võtta tõelise avastusreisi. Ilusasti öeldi sedagi, et “Külla Külla” liidab külasid ja tugevdab ühtekuuluvustunnet.