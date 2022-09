Umbes 4100 ruutmeetri suurune ala on plaanis kasutusele võtta suuresti koolituslikel eesmärkidel: et tutvustada uusimaid aianduslikke teadmisi ja aiakujunduslikke trende, kasvatada taimi, mis meie koduaedades veel väga levinud ei ole. "Kikerherned ja sojauba peavad meie kliimas juba väga hästi vastu. On kuulda, et Sõrves kasvavad väga hästi ka Kreeka pähklid, murelid, aprikoosid, virsikud," rääkis Torgu teenuskeskuse juht Mari Kübarsepp.