Emakakaelavähi sõeluuringu sihtrühma naised saavad proovida kodus testimist

Projekti eesmärk on hoida järjepidevust kodutestimise pakkumisel ja saada vastused sellega seotud veel lahendamata küsimustele, enne kui kodutestimine integreeritakse riiklikku sõeluuringusse. Uuringud näitavad, et kodutest on sama usaldusväärne kui kliinikus võetud test. Projekt kestab aasta lõpuni.