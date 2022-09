Vallavalitsuse keskkonnaosakonna juhatajaks valiti Kairi Niit

„Kairi on keskkonna valdkonna teemadesse panustanud juba pikalt enne Saaremaa valla tekkimist ja nüüd ka terve suure valla ajal. Kairi kasuks rääkiski just valdkonna hea tundmine. Lisaks on ta tõestanud ennast kohusetundliku ja täpse inimesena, mis loob talle kindlasti hea aluse osakonnajuhatajana jätkamiseks,“ põhjendas abivallavanem Kaarel Tang Kairi Niidi osakonnajuhatajaks valimist.