Endine piimatööstuse juht Ahti Viilup ettevõtte müügi üle ei rõõmusta

"Mulle on helistanud mitmed tuntud kohalikud tegelased ja avaldanud arvamust, et mandrimeeste juhtimisel lasti tööstus käest ära ja võlad kasvasid väga suureks. Mina müüki õigeks ei pea, sest siis on tööstusel vabad käed, ta võib teha, mida tahab ega pea Saaremaa põllumehega arvestama. Seepärast mulle isiklikult see kaup ei meeldi," rääkis Viilup. Ta märkis, et tööstuse pöördumine tagasi linnapiimatoodete valmistamise juurde ei pruukinud olla hea otsus, kuna viis ettevõtte laenukoormuse väga suureks.