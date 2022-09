Ehitaja probleemid venitavad Salme purskkaevu valmimist

Salme rahvamaja ees ehitus justkui käib ning viikingilaevakujulise purskkaevu konstruktsioongi on juba paigas. Paraku ei ole tööd silmnähtavalt edenenud juba mitu kuud ning mööda on lipsanud üks valmimistähtaeg teise järel. Nüüd on järgmiseks tähtajaks nimetatud novembri lõpp.