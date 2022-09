VALD ⟩ Vilsandi elanikele tuleb tagada küttepuude hankimine kohapeal

Saaremaa vallavalitsus mainis keskkonnaametile saadetud ettepanekutes, et kaitse-eeskirja eelnõus on vähe tähelepanu pööratud, et suures osas on kaitstavate pool-looduslike koosluste säilimine seotud inimtegevusega, millele seatavad piirangud mõjutavad kohaliku kogukonna toimimist.