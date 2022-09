Laupäeval on kõik huvilised oodatud Orissaarde lilleilu looma

Laupäeval on Maal elamise päeva raames Orissaarde Pärna tänavale COOPi kaupluse naabruses ja endise internaatkooli vastas olevale alale kavas rajada suur sibullillepeenar. Sinna istutatakse üle 55 000 Hollandist tellitud lillesibula: krookuseid, nartsisse, tulpe ja kobarhüatsinte.

Saaremaa vallavalitsuse maastikuarhitekt Helen Eriku sõnul on Saaremaa halduse töötajail praegu käsil peenra tegemine, kuhu kõik need tuhanded sibulad mulda pannakse. Ligi 314 m² suuruse istutusala võrgustik ja kujunduslahendus on juba ette valmistatud. Laupäevaks jääb istutustöö.