Läänemeri kui NATO sisemeri – hoiaku muutus, mitte loosung

Läänemere sügavus, soolsus, reostus, aga ka ilu ja romantika on ikka samad nagu möödunud aastal. Praeguseks on Läänemere tähendus meie oleluse olulise elemendina väga palju muutunud. Mõnes mõttes isegi nii palju, et peame oma kodust merd teatud asjus uuesti tundma õppima – riigikaitse ja julgeoleku võtmes.