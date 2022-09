Lii Vanem Leisist: Minu kodus on kütteperiood juba alanud. Kütan ahju ja õhk-vesisoojuspumbaga. Pärast suve tegin esimest korda tule ahju augusti lõpus – olen külmavares. Just sellepärast meeldib mulle, kui toas on 25 kraadi sooja. Soojuspump on praegu säästurežiimil. Panen selle siis tõsisemalt tööle, kui ahjust jääb väheks. Küttepuud ostan kohaliku tegija käest. Kuna eelmisel aastal ostsin nii palju rohkem, siis sel aastal polnud osta tarvis.