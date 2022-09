Saaremaa Vallavalitsus teavitab, et kesklinna sademevee- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimistööd Lasteaia tänaval on lõppenud ning tee on taas liiklusele avatud. Samuti on liikluseks avatud kõik ümberkaudsed tänavad ning tavapärane liikluskorraldus neis taastatud.