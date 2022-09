Saaremaa Sõjavara Seltsi juhatuse liige Margus Sinimets ütles, et sõjamuusemi ruumides hakkab tööle 25m püstolitiir ja praktikal laskmise rada, mis siksaktitades kulgeb kuni 65 meetri pikkuselt. Orissaare lasketiir avatakse kõigile relvaomanikele.

Kui kõik läheb plaanipäraselt, valmib lasketiir mais või juunis. "Põrandad, seinad ja vaheseinad on enamus tehtud, praegu taotleme toetust Saarte Koostöökogust, et osta sisustus ja kuulipüüdurid," rääkis Sinimets. Sisetiiru ehitamist rahastas kaitseministeerium, kuid ehitushinnad tõusid nii kiiresti, et nüüd vajab selts ehituse lõpetamiseks toetuse näol lisaraha.