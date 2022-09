Kadi "Kohvilaud" kaetakse seekord Kuressaare teatris

Teatri administraator Elen Pärtel-Saar ütles, et "Kohvilaua" saatejuht Tõnis Kipper on teatri ettevõtmiste ja tegemiste vastu alati suurt huvi tundnud. "Sealjuures on ta sageli küsinud, kas mõni meie näitleja või lavastaja oleks nõus tulema ka raadiostuudiosse intervjuud andma, siis tekkiski meil mõte, et miks mitte teha seekord saadet teatrimajas," rääkis Pärtel-Saar. "See on nagu avalik vestlusõhtu, kus publikul on võimalik meeldivalt aega veeta, kohvi ja kooki nautida ning samas ka huvitavat intervjuud kuulata."