Valjala tööpada 20: makrameest Ukraina varjevõrkude punumiseni

“Need kakskümmend aastat on läinud nagu niuhti,” leidis Valjala tööpaja juhataja Malle Raamat . “Meil on olnud paremaid ja halvemaid aegu, ent kui poleks käsitööhuvilisi, poleks täna ka tööpaja kahekümnendat sünnipäeva.”

“Mul on hea meel, et Valjala tööpada on oma kindla koha leidnud,” ütles tööpaja üks asutajaist, toonane Valjala vallavanem Kaido Kaasik. Toona võtsid saarlased eeskuju Valjala sõprusvallalt Pirkkalalt. Nagu sealne tööpada, hakkas ka siinne tööpada tegelema eeskätt töötutega, pakkudes neile uusi oskusi ja ümberõpet.