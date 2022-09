Vähiröövleid tänavu Saaremaal ei tabatud

“Tuginedes praeguseks sisestatud püügiaruannetele, on Saaremaal püütud ja kaasa võetud üle 11 400 mõõdulise vähi ning vabastati ca 26 400 alamõõdulist ja 67 mõõdulist vähki,” rääkis keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo vee-elustiku spetsialist Nete Tiitsaar. Spetsialist tuletas meelde, et kõigil, kellel on püügiaruanne veel esitamata, tuleb see kohustus kindlasti kiiremas korras täita. Saaremaale soetati selleks aastaks kokku 536 vähipüügi kalastuskaarti.