GRAAFIKA ⟩ Turistide arv majutuskohtades püsis suvekuudel stabiilsena

Statistikaameti andmetel peatus juulis Saare maakonna majutusasutustes ligi 36 000 turisti, mis on vaid 0,8 protsenti enam kui mullu samal ajal. Võrdluseks võib tuua, et Eestis tervikuna kasvas majutusasutustes ööbinud turistide arv ligikaudu 26 protsenti.

Rõõmustav on aga, et möödunud aastaga võrreldes on tänavu kasvanud Saare maakonda väisanud välisturistide arv. Kui mullu juulis peatus meie majutusasutustes kõigest 4493 välismaalast, siis tänavu oli see arv juba 10 461 – kasv 132%. Eestis tervikuna kasvas juulis välisturistide arv 169 protsenti.