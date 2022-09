Reedel liigub nõrgenev madalrõhkkond üle Eesti Soome poole ja selle all sajab meil kord siin, kord seal vihma. Õhtul pilved hõrenevad ja saju võimalus väheneb. Tuul pöördub idakaarest läänekaarde ja on mõõdukas. Õhutemperatuur on öösel 1..7, rannikul kuni 11, päeval 8..13°C.