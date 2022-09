Eesti Energia pakub universaalteenust hinnaga 19,24 senti kilovatt-tund

Universaalteenuse hinnale rakendub veel valitsuse kehtestatud energiakompensatsiooni meede. Koos kompensatsiooniga on Eesti Energia pakutav hind 13,24 senti kWh eest. Tegu on elektriteenuse hinnaga, sellele lisanduvad veel võrgutasu, taastuvenergiatasu ja elektriaktsiis, teatas rahvusringhääling.

Universaalteenuse osutajast elektrimüüjal on kohustus pakkuda kodutarbijaleuniversaalteenusega elektrienergiat, kui tarbija senine elektripakett on kallim kuiuniversaalteenuse hind. Tarbijal on õigus pakkumisest loobuda.