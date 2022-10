Ajakirja Forbes andmetel on jahi nimi hiljuti muudetud. Varem kandis 81 meetri pikkune ning ligikaudu 119 miljonit dollarit maksev jaht nime Graceful, kuid nüüd on nimeks Kosatka, mis vene keeles tähendab mõrtsukvaala.

Suure tõenäosusega oli jaht teel Kaliningradist Peterburi. Jahi transporderid, mis edastavad tema asukohta ka laevade jälgimise lehele MarineTraffic.com on välja lülitatud juba 30.augustist, mil jaht oli just Kaliningradis. Sarnaselt kolmele teisele superjahile, mis arvatakse kuuluvat Putinile, on ka Kosatka USA sanktsioonide all ning seega lääneriikide sadamasse suunduda ei saa. Viimati nähti jahti lahkumas Saksamaalt Hamburgist veidi enam kui kaks nädalat enne Venemaa sissetungi Ukrainasse. Kõik sanktsioneeritud jahid peale ühe, mis arestiti Itaalias, asuvad Venemaal.