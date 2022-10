Isikliku vähiriski teadmine – võti vähi ennetuseks

Säästmaks meie naisi sellest valust, on Saaremaa vähiühing alustanud süsteemse tööga – juhime tähelepanu sellele, et rinnavähi sõeluuringute vanusepiiri on vaja madalamale tuua ja propageerida rinnavähi täppisennetust.

Oktoober on rinnavähile tähelepanu juhtimise kuu. Rinnavähk on Eesti naiste seas kõige sagedamini esinev pahaloomuline kasvaja ja kasvajatest tingitud surmapõhjus. Praegu avastatakse Eestis pooled rinnavähi juhud liiga hilja.

Lahendus on täppisennetus

Rinnavähi varaseks avastamiseks tehakse riiklik rinnavähi sõeluuring 50–69-aastastele nii ravikindlustatud kui ka ravikindlustuseta naistele. Samas tekib rinnavähk ka noorematel naistel. Samuti vajavad vanemad naised, kel on kõrge geneetiline rinnavähirisk, põhjalikumat ennetust kui tavapärane sõeluuring. Meie individuaalne vähirisk võib olla kõrge, olenemata sellest, kas perekonnas on esinenud vähki või mitte. Isikliku vähiriski teadmine on võti vähi ennetamiseks ja pikaealisuseks. Rinnavähi täppisennetuse eesmärk on olukorda muuta ja vähendada rinnavähist tingitud suremust. Varakult avastatud rinnavähk on ravitav!

On arusaadav, et kõigi sõeluuringu vanusepiiri allapoole tuua ei ole otstarbekas, vaid tuleb lähtuda geneetilisest riskist. On ju rinnavähk geneetilise eelsoodumusega. Tänapäevane lahendus on rinnavähi täppisennetus ehk rakendada rinnavähi sõeluuringut naiste individuaalsete riskihinnangute alusel.