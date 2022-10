Asjad, taaskasutus ja prügi ⟩ Lümanda koolilapsed pälvisid Eesti Rahva Muuseumi eripreemia

Munakarpe kogume paljudelt sugulastelt ja neile vastu anname kauneid roose!

Minu mõlemad vanaemad elavad mandrimaal ja nii raske on igakord neid lilledega üllatada. Oleme emaga saatnud juba aastaid siis vastava arvu, kui vanaks just vanaema saab niimoodi kastitäie lõhnavaid süüteroose. Selleks puhuks kasutan lõhnaküünalde jääke. Pildil on 89 lõhnavat roosi, eelmiseks sünnipäevaks minu kallile Tartu vanaemale!

Minu arvates, suured asjad saavad alguse pisikestest ja selline pisikene taaskasutusvõimalus on ehk algus millekski suureks, siis kui ma ükskord suureks saan.

MARKUS ASUJA: Prillide taaskasutamine

Markus Asuja. Foto: Lümanda Põhikool

Mul on prillid olnud juba üpris pikka aega ja selle ajaga on nad jõudnud ka katki minna. Alguses ei teadnud me, mida teha.

Mu ema käis prillipoes ja küsis, kas neid saaks parandada ja ei saanud. Aga siis tuli meil idee panna need kinni superliimiga ja imekombel see töötas. Tegelikult ei olnud see ühekordne juhtum, need on mul juba 4-6 korda katki läinud.

Mis siis, kui me ära parandanud ei oleks? Ilmselt oleks ära visanud ja pidanud uued prillid ostma, aga prillid on üsna kallid ja eriti ei raatsiks. Nii et miks mitte taaskasutada vanu.

Millal aga muutuksid need prillid kasutuks? Ilmselt siis, kui klaasid enam midagi ei näitaks ja kui need oleks täielikult hävinud.

MIA MAASTIK: Vana klaver

Mia Maastik. Foto: Lümanda Põhikool