Pöide Grillhouse’i kokk Märten Sepp räägib veiseliha valmistamisest, nagu see oleks üsna lihtne asi. Tema jaoks see ilmselt nii ongi. Kui aga järgida tema juhtnööre, äkki siis polegi see eriline matemaatika?

Märten ütleb, et veiseliha valmistamisel kasutatakse üldjuhul kolme põhiküpsusastet: küps ehk well-done, mille puhul on liha sisetemperatuur vähemalt +71 °C, poolküps ehk medium, mille puhul liha sisetemperatuur on +60…+65 °C ning pooltoores ehk medium rare. Sel juhul on liha sisetemperatuur jäetud vahemikku +50…+57 °C.