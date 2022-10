AJALOOLINE PÄEV ⟩ Kraana tõstis Kuressaare haiglasse läbi seinaaugu MRT-aparaadi

Oluline on hetkel teadmine, et MRT-uuringute kättesaadavus on jõudmas Saare maakonnas uuele tasemele. Kui varem käis MRT buss paar korda kuus Saaremaal ning uuringuid sai teha vaid teatud päevadel (või tuli selleks mandrile sõita ning terve päev sellele ohverdada), siis edaspidi on see võimekus ka kohapeal olemas.