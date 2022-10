"Need, kelle jaoks on universaalteenus viimaste kuude võrdluses soodsam lahendus, said automaatselt Eesti Energialt universaalteenuse pakkumise. Klientidel on olnud rahulikult aega mõelda, kas pakkumisega nõustuda või see tagasi lükata. Soodsama pakkumise vastuvõtmiseks midagi tegema ei pea," selgitas Eesti Energia klienditeenuste Eesti turu juht Dajana Tiitsaar.