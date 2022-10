USUTLUS ⟩ Ida-Saaremaa uinuv kaunitar ootab abilisi nõu ja jõuga

See on täiesti õige. Üks esimesi etendusi oli juba mitu-mitu aastat tagasi, päris alguses. Aga nüüd on olnud vahepeal etendusi ja viimased kaks aastat on olnud siis "Kena keik". Selline tükk, kus kohalikud ja naabervaldade inimesed näitemängu teevad ja selle külastatavus on olnud päris hea.

See kindlasti aitab kaasa, et veel teadvustada üha enam, et mis siis Maasilinnas tegelikult veel varjul on.

Aga mis selline kaugem eesmärk võiks olla, et mis me selle Maasilinnaga peale hakkame, kui ta ükskord on kõik välja kaevatud ja läbi uuritud ja konserveeritud, ta enam ei varise ja ei lagune.

Täna ongi seltsi üks põhieesmärk, et saada arengukava. Selleks on meil koostamisel hankedokument, kus väga üksikasjalikult on kirjas, mida Maasilinnast siis lõppkokkuvõttes tahame näha.

Minul on oma nägemus täiesti olemas, aga ilmselgelt on kõikidel, kes seal käivad, oma arusaam ja kindlasti tuleb leida kuldne kesktee, et mis tast tulevikus saab.

Ilmselge on see, et tuleb leida peasissekäik Maasilinna peahoone juurde.

Teine asi on see, et Maasilinna siseõu peab saama välja kaevatud. Kui me sealt leiame üles eluhoonete varemed ja nende peale oskame ehitada katustatud süsteemi, mis ta kunagi on olnud.