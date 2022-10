Saaremaa spordikool saab 70-aastaseks

Usun, et kõik põlvkonnad, kel on olnud võimalus Saaremaa spordikooli tegemistele vähemal või suuremal määral kaasa aidata, on andnud endast parima. Tänu kõigi pingutustele ollakse tänasel päeval olukorras, kus spordikoolil pole midagi häbeneda ning oma asutuse üle on võimalik uhkust tunda.