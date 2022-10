Rahvamajade ühing kutsub kultuuritöö ümberkorraldamisel mitte kiirustama

"On mõistetav, et energiaturgudel ja maailmas toimuvad olukorrad mõjutavad tugevalt ka omavalitsuste toimetulekut, ent sellegipoolest teevad teated kultuurikorraldajate koondamisest ja rahvamajade sulgemisest nõutuks," märgitakse pöördumises.

Ühing rõhutab, et rahvamaja töötaja on traditsioonide tundja, kogukonna eestvedaja, koolitaja, ringijuht, aktiivne kollektiivi liige, kohaliku omavalitsuse maine kujundaja. "Aeg on lõpetada mõtlemine kultuurist kui kulust. Kultuur on investeering. Investeering sellesse, et säiliksid meie keel ja kombed ning et uued põlvkonnad ei jääks ilma kultuurilisest aluspõhjast, mis meie rahvast ühendab," seisab pöördumises.