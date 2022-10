Saaremaa aasta ettevõte 2022 on Arens Ehitus

Viimastel aastatel maakonna üheks edukamaks arendusprojektide läbiviijaks ja tunnustatud ehitusettevõtteks tõusnud Arens Ehitus on pikalt teinud koostööd tänavu aasta investeerija tiitli pälvinud Saaremaa tarbijate ühistuga. Firma on nelja aasta jooksul ehitanud valmis täiesti uued Liiva, Orissaare, Salme ja Kummeli Konsumi, praegu käib Saaremaa kaubamaja laiendamine. Tellimusi on tulnud nii Saaremaalt kui ka mandrilt, nii erasektorist kui ka kohalikult omavalitsuselt ja riigiametitelt. Ettevõtte müügitulu 2021. aastal oli 7,2 miljonit eurot ja puhaskasum 188 000 eurot.