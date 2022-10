Leib on läbi aegade olnud eestlastel suure au sees.

Nii mõnigi meist teab, et kui leivaviil maha kukub, tuleb see üles võtta ja leivale suud anda. Leib oli esivanemate jaoks püha ning ütlemist “Austa leiba, leib on vanem kui meie” peaksime meeles hoidma tänapäevalgi.