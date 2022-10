Evi Adamson on apteegi 14. juhataja ja peab seda ametit juba 1988. aastast. "Apteegi juubelit ei ole me eraldi tähistanud, meil polegi selleks praegustes oludes aega," märkis ta.

Juhataja sõnul on Kuressaare apteeginduses konkurss ikka väga suur. Ainuüksi keskväljaku vahetus läheduses on juba kaks apteeki ja käivad jutud, et kaubamaja uuendatud hoones avatakse veel kolmas. Ka Turu tänava ehk Alliku apteek ei jää keskväljakust just eriti kaugele.