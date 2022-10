Jõulukinkide üle otsustavad tänavu lasteasutused ise

"Kirjutage sellest, et Saaremaa vald ei suutnud leida 3 eurot jõulukinkideks nagu igal aastal," märgib lehelugeja ja küsib, et kas tõesti muid kokkuhoiukohti ei ole.

Saaremaa vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakonna juhataja Urmas Treieli sõnul on nad jätkuvalt liikunud suunas, et asutuste iseseisvus oma töö korraldamisel suureneks. "Võimaluste loomise selleks on vallavalitsus seadnud oma eesmärgiks," ütles ta.