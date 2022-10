MART MAASTIK ⟩ "Kultuurirevolutsioon" Saaremaal

Mao Zedong viis Hiinas eelmise sajandi kuuekümnendatel läbi "kultuurirevolutsiooni", mis hävitas riigis haritlaskonna ja viis Hiina aastakümneteks kaosesse. Kuhu me tegelikult jõudnud oleme?

Ei ole me jõudnud ei kommunismi ega nirvaanasse. Oleme täna Saaremaal jõudnud olukorda, kus paljude rumalate otsuste jada nii Saaremaa vallajuhtide kui ka riigijuhtide poolt on viinud valla eelarve seisu, kus me ei suuda enam mõistlikult majandada.