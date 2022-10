Riigi ilmateenistuse andmeil on laupäeval kõrgrõhkkonna servas nii pilvi kui selgemat taevast. Vihmasadu oodata ei ole, puhub mõõdukas lõunakaare tuul. Saartel on õhutemperatuur öösel 5..8°C. Päeva poole kraadid veidi tõusevad ning oodata on kuni 10°C sooja.