Eesti filmiarhiivis on säilinud 1964. aastast pärit haruldased kaadrid Kingissepa 1. lasteaiast ehk tänasest Kuressaare Pargi lasteaiast. Saarte Hääle fotograaf Maanus Masing tegi koostöös lasteaia töötajatega uue filmi, kus koht on sama, aga kõik muu on uus, nagu peabki olema 58 aastat hiljem.