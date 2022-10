Vallavalitsus võttis rahvamajade reformikava tagasi

Vallavalitsuse teatel soovitakse lisaaega, et uue kavandatava asutuse põhimäärust koos rahvamaja juhatajatega arutada ja täpsustada. Abivallavanem Koit Voojärv ütles, et kõnealune põhimäärus on suuresti sarnane praeguste rahvamajade kehtiva põhi-määrusega. “Erinevates osavallakogudes tehtud tähelepanekud näitavad, et see vajab korrektuuri, mistõttu ma eelnõu tagasi võtsingi,” selgitas ta.