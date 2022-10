Kuressaare saab ohuteavituse sireenisüsteemi tulevaks suveks

„Oleme ohusireenide võrgustiku väljaehitamise ettevalmistustega jõudnud nii kaugele, et saame hakata ostma reaalseid seadmeid, milledest esimeste paigaldamiseni jõuame aasta lõpus. SMIT on ära teinud suure töö, et leida Eesti riigi jaoks parim lahendus. Sireenide võrgustik peab olema töökindel, turvaline ja kaasaegne,“ selgitas Päästeameti peadirektori asetäitja Tauno Suurkivi.

Siseminister Lauri Läänemetsa sõnul on ohusireenide ostuleping oluline samm Eesti elanikkonnakaitse arendamisel. „Venemaa sõjategevus Ukraina elanike ja tsiviilobjektide vastu on näidanud, kuivõrd oluline on kriisiolukorras tagada elanikkonna kriisivalmidus, toimivad häiresüsteemid ja turvalised varjumiskohad. Ohusireenide hankimine ja paigaldamine on seega küll oluline, kuid kõigest esimene samm meie viimase 30 aasta jooksul tekkinud elanikkonnakaitse võimelünga likvideerimisel,“ ütles Läänemets.