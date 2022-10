Kui lähme ajas rohkem kui 30 aastat tagasi, siis kas kunagi mõtlesid ka sellele, et sinu ettevõtete hulgas võivad olla nii raadiojaam kui ka ajaleht?

Ma ei ole kunagi mõelnud, et mul võiks olla see ja too ning kolmas asi – mingi ehitus või Kadi raadio vms. Elu ise paneb asja paika. Olukord kujunes nii ja ma kasutasin selle ära.