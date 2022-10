Terviseameti nakkushaiguste osakonna peaspetsialisti Juta Varjase sõnul on vaktsineerimine parim viis enda kaitsmiseks.

„Grippi tuleb suhtuda tõsiselt, tegemist on raskesti kulgeva haigusega, mis tüsistuste tekkimise korral võib lõppeda surmaga,“ toonitas Varjas ja lisas, et igal aastal vajab gripitüsistuste tõttu haiglaravi 500-2000 inimest. Riskirühmade tasuta vaktsineerimise eesmärk on raskete gripijuhtumite ennetamine.