Valla majandus- ja haldusosakonna juhatajana asub ametisse Raino Sepp

Ta on alates 2012. aastast olnud Siseministeeriumis varahaldusosakonna juhataja. Enne seda on ta teeninud ohvitserina pikaaegselt Piirivalveametis, nii arengu- ja IT osakonna vanemohvitseri kui ka logistikaosakonna ülemana (2000 – 2009). Aastatel 1994 – 1996 oli ta teenistuses Saaremaa Piirivalvepiirkonna Sääre kordoni ülemana.