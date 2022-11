Värske teos avab uusi tahke Saaremaa rüütelkonna ajaloos

Saaremaa muuseumi peavarahoidja Priit Kivi ütles, et enam kui neljasaja-leheküljeline raamat annab ülevaate Saaremaa rüütelkonda kuulunud aadliperekondadest, Saaremaa mõisatest ja aadlike vappidest. Viimaste puhul on märkimisväärne, et esmakordselt on kirjelduste järgi üles joonistatud kuus rüütlivappi, mille kujutisi pole säilinud.