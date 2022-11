Igavikuteele siirdus Muhu tikandimeister Leida Kirst

Igaküla Ansu-Matsi vanaperenaine, kes eluõhtu veetis Muhu hooldekodus, töötas aastakümneid rahvakunstimeistrite koondises Uku. Ta on avaldanud mitu mahukat teost, mis pühendatud tikandile - värvifotodega kogumik “Muhu tikand” ja “Suur tikandiraamat”.

„Sinu väärikus ja õiglustunne nii elus kui ka elu lõpus on imetlusväärne. Isegi kui viimastel aastatel käisime Sind külastamas Muhu hooldekodus ning Sinu mälu ja mäletamine ei olnud enam endine, oli Sinu põhiline küsimus ikka: “Kas oma kaasadega saate kenasti läbi ning tüli üksteiselt ei telli?” ja igaõhtune rutiin enne uinumist, soovida oma kallitele lähedastele kõike kõige paremat, andis alati meelerahu, et meiega on kõik korras.